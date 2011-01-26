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Kremalı Enginar Çorbası Tarifi

Güzel, lezzetli ve doyurucu olan kremalı enginar çorbası nasıl hazırlanır? Kremalı enginar çorbası tarifi...
Kremalı Enginar Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

7 adet enginar

1 adet soğan

1 adet havuç

2 diş sarmısak

2 su bardağı su

1 su bardağı süt

4-5 dal dereotu

1 paket krema

Tuz



Üzeri için:

2 dilim ekmek

YAPILIŞI

Enginar ve soğanı küp doğrayıp, tencereye alın. Üzerine rendelenmiş havuç, kıyılmış sarımsak ve tuz ekleyin. Su ilave ederek kaynamaya bırakın. Haşlanmış enginarları sudan alarak blender'dan geçirin. Boza kıvamındaki enginarı yeniden suya ilave edin. Süt, kıyılmış dereotu ve kremayı ekleyin. Bir taşım kaynatıp, ocağın altını kapatın. Ekmek dilimlerini küp kesip, tavaya alın. Üzerine zeytinyağı, kıyılmış sarımsak ve kırmızıbiber ilave edin. Ekmekler kıtırlaşana kadar soteleyin. Çorbayı servis tabağına alıp, üzerini ekmek kıtırları ve dereotu ile süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.

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