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Sofra / Çorbalar / Kremalı Karnabahar Çorbası Tarifi

Kremalı Karnabahar Çorbası Tarifi

Hem çok lezzetli hem de çok doyurucu olan enfes kremalı karnabahar çorbası nasıl hazırlanır? İşte kremalı karnabahar tarifi...
Kremalı Karnabahar Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet küçük boy karnabahar

1 çay bardağı krema

3 adet taze soğan

1 tutam beyaz biber, tuz

YAPILIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp bir tencereye koyun ve üzerini 1 parmak geçecek kadar su ekleyin. Taze soğanların beyaz kısımlarını uzun uzun kesip tencereye ekleyin. Tuzunu da ilave edip 25-30 dakika pişirin. Haşlanmış karnabaharı suyuyla birlikte blendere koyun. Krema ve beyaz biberi ekleyip birlikte çekin. Çorbanızın üzerini incecik kıydığınız taze soğanla süsleyerek, arzunuza göre sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.
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