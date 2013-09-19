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Kulak Çorbası Tarifi

Harika bir yöresel lezzet olan kulak çorbasını çocuklar da çok sevecek. Kulak çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Kulak Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı kara nohut

1 adet yumurta

1 kg yoğurt

4 su bardağı et suyu

250 gram orta yağlı kıyma

Tuz, karabiber



Hamur için:

Yarım kg un

1 adet yumurta

Tuz ve su



Üzerine:

2 çorba kaşığı tereyağı, nane


YAPILIŞI

Kara nohutu bir gece öncesinden ıslatın. Haşladıktan sonra süzün. Hamur için, unun ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, tuz ve su ilave ettikten sonra sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 1 cm kalınlığında açtıktan sonra küçük kareler şeklinde kesin. Kuruması için bir kenara alın. 1 su bardağı hamuru et suyunda haşlayın. Diğer tarafta yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın. Haşlanan hamurun içine yavaş yavaş karıştırarak ilave edin. Köfte için kıyma, tuz ve karabiberi yoğurun. Nohut büyüklüğünde parçalar koparıp köfteler hazırlayın ve yağsız tavada kızartın. Köfteleri çorbanın içine atıp 1-2 taşım daha kaynatın. Üzeri için tereyağında kızdırılmış nane gezdirip sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbada kullanılacak hamurun sert olması gerektiği için, su miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz.
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