Kulak Çorbası Tarifi

Kara nohutu bir gece öncesinden ıslatın. Haşladıktan sonra süzün. Hamur için, unun ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, tuz ve su ilave ettikten sonra sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 1 cm kalınlığında açtıktan sonra küçük kareler şeklinde kesin. Kuruması için bir kenara alın. 1 su bardağı hamuru et suyunda haşlayın. Diğer tarafta yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın. Haşlanan hamurun içine yavaş yavaş karıştırarak ilave edin. Köfte için kıyma, tuz ve karabiberi yoğurun. Nohut büyüklüğünde parçalar koparıp köfteler hazırlayın ve yağsız tavada kızartın. Köfteleri çorbanın içine atıp 1-2 taşım daha kaynatın. Üzeri için tereyağında kızdırılmış nane gezdirip sıcak olarak servis yapın.