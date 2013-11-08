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Kulak Çorbası Tarifi

Harika bir yöresel lezzet olan kulak çorbasını çocuklar da çok sevecek. Kulak çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Kulak Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için: 1 su bardağı un

1 adet yumurta

Aldığı kadar su

Yeteri kadar tuz



Köfte için:

100 gram yağsız kıyma

2 çorba kaşığı irmik

Yarım rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı karabiber

Bir tutam tuz



Kızartmak için: Sıvıyağ



Terbiye için: 1 adet yumurta

1 çorba kaşığı un

1 su bardağı yoğurt



Üzeri için: Pulbiber

1 çorba kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Hamur için un, yumurta ve tuzu karıştırın. Azar azar su ekleyip, kulak memesinden biraz daha sert kıvamda bir hamur hazırlayın. Yarım saat buzdolabında dinlendirip, mantı hamuru inceliğinde açın. Daha sonra küçük kareler halinde kesin. Birbirlerine yapışmaması için unlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe kuruyana dek kızartın. Köfte için kıyma, irmik, soğan, karabiber ve tuzu yoğurun. Nohut büyüklüğünde minik köfteler yapıp, az miktarda sıvı yağda kızartın.Tencereye 5 su bardağı su koyup kaynatın. Hamur ilave edip, 6-7 dakika pişirin. Terbiye için yumurta, un ve yoğurdu iyice çırpın. Çorbanın suyundan 3-4 çorba kaşığı alıp terbiyenin içine ilave edin. Karıştırıp yeniden tencereye ekleyin. Karıştırarak kaynatın. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Servis tabaklarına alıp, üzerlerine köfte ekleyin.Üzeri için pul biberi tereyağında yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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