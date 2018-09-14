Kum Midyeli Çorba

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Midyeleri fırçalayarak bol suyla yıkayın. Kuru porçini mantarını 1 su bardağı kaynar suda 15 dakika bekletin. Suyunu sıkıp, ince doğrayın ve suyunu kullanmak üzere tülbent ile süzüp kenara alın. 1 çorba kaşığı zeytinyağını tencereye alıp 2 diş sarımsağı kavurun, içine kum midyelerini ekleyin. Karıştırıp, sirkeyi koyun ve tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika pişirin. Kapağını açıp, kabukları açılmayan kum midyelerini alıp atın. Tenceredeki midyelerin yarısının içini çıkarıp, kabuklarını atın ve midye içlerini tencereye ilave edin. Suyunu tülbent yardımıyla süzüp kenara alın. Midyeleri bir kâseye aktarın. Kalan zeytinyağı ile kalan sarmısak ve kırmızı biberi soteleyin. Süzdüğünüz midye suyunu ve sıcak sebze suyunu ilave edin. Çorba kaynamaya başlayınca fasulyeyi ilave edip, 5 dakika orta ateşte kapağı kapalı olarak pişirin. Taze soğan, maydanoz ve kereviz sapı, midye, mantar suyu ve mantarları ekleyip 10 dakika pişirin. Küçük bir tavada un ve tereyağını kavurun. Tavadaki unlu karışıma çorbadan 1 çorba kepçesi koyup, tel çırpıcı ile karıştırın. Daha sonra çorba tenceresine karıştırarak ilave edin ve 5 dakika pişirdikten sonra karabiber ve tuzunu ayarlayın. Sıcak servis yapın.