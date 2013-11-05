DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Sebzeli Dil Balığı Çorbası Tarifi

Sebzeli Dil Balığı Çorbası Tarifi

Sağlıklı ve doyurucu bir çorba olan sebzeli dil balığı çorbası nasıl hazırlanır? İşte sebzeli dil balığı çorbası tarifi...
Sebzeli Dil Balığı Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram dil balığı

1'er adet havuç,patates ve kabak

200 gram brokoli

1'er adet kırmızı ve dolmalık biber

7 su bardağı su

2 diş sarmısak

1 adet soğan

1 çay bardağı sıvıyağ

2 çorba kaşığı un

1 çay bardağı konserve bezelye

10-12 dal dereotu

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Balıktan fileto çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Havuç, patates, kabak, brokoli ve biberleri küp şeklinde doğrayıp geniş bir tencereye alın. Suyu kleyip, haşlamaya bırakın. Sebzeler yumuşadıktan sonra ocağın altını kapatın ve balığı ilave edip, bu şekilde 10 dakika bekletin. Diğer taraftan kıyılmış sarmısak ve soğanı sıvıyağda soteleyin. Un ekleyip, pembeleşene kadar kavurun ve çorbanın içine katın. Bezelye ekleyin ve tuz ile karabiberini ayarlayıp, 15 dakika pişmeye bırakın. Tencereyi ocaktan almaya yakın içine kıyılmış dereotu ilave edin ve sıcak olarak servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası
Soğuk Bakla Çorbası
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN