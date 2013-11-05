Sebzeli Dil Balığı Çorbası Tarifi

Balıktan fileto çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Havuç, patates, kabak, brokoli ve biberleri küp şeklinde doğrayıp geniş bir tencereye alın. Suyu kleyip, haşlamaya bırakın. Sebzeler yumuşadıktan sonra ocağın altını kapatın ve balığı ilave edip, bu şekilde 10 dakika bekletin. Diğer taraftan kıyılmış sarmısak ve soğanı sıvıyağda soteleyin. Un ekleyip, pembeleşene kadar kavurun ve çorbanın içine katın. Bezelye ekleyin ve tuz ile karabiberini ayarlayıp, 15 dakika pişmeye bırakın. Tencereyi ocaktan almaya yakın içine kıyılmış dereotu ilave edin ve sıcak olarak servis yapın.