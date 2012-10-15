Kuru Sebzeli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuru sebzeleri küçük doğrayıp 10 dakika haşlayın. Süzüp kenara alın. Tereyağını bir tencereye koyup, sebzeleri bir-iki dakika sote edin. Daha sonra salça ve unu ilave edin. Unun kokusu gidene kadar kavurun ve tencereye 6 su bardağı sıcak su ilave edin. Pirinç, karabiber, tuz ekleyip, sebzeler ve pirinç yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.