Kuru Sebzeli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet kuru domates
2 adet kuru kırmızı biber
1 adet kuru kabak
6-7 adet kurutulmuş taze fasulye
2 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çorba kaşığı un
3 çorba kaşığı pirinç
Yeteri kadar su
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Kuru sebzeleri küçük doğrayıp 10 dakika haşlayın. Süzüp kenara alın. Tereyağını bir tencereye koyup, sebzeleri bir-iki dakika sote edin. Daha sonra salça ve unu ilave edin. Unun kokusu gidene kadar kavurun ve tencereye 6 su bardağı sıcak su ilave edin. Pirinç, karabiber, tuz ekleyip, sebzeler ve pirinç yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.