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Kuru Sebzeli Çorba Tarifi

Doyurucu, lezzetli ve pratik bir çorba olan kuru sebzeli çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kuru Sebzeli Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet kuru domates

2 adet kuru kırmızı biber

1 adet kuru kabak

6-7 adet kurutulmuş taze fasulye

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı pirinç

Yeteri kadar su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Kuru sebzeleri küçük doğrayıp 10 dakika haşlayın. Süzüp kenara alın. Tereyağını bir tencereye koyup, sebzeleri bir-iki dakika sote edin. Daha sonra salça ve unu ilave edin. Unun kokusu gidene kadar kavurun ve tencereye 6 su bardağı sıcak su ilave edin. Pirinç, karabiber, tuz ekleyip, sebzeler ve pirinç yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
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