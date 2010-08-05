Kuru Börülce Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İnce kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Üzerine bir gece öncesinden suda bekletilmiş ve haşlanmış kuru börülce, tavuk suyu ile su ilave edip kaynamaya bırakın. Unu limon suyunda açın ve tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak çorbaya ilave edin. Defne yaprağını da ekleyin ve bir taşım daha kaynatın. Daha sonra defne yaprağını içinden çıkartıp çorbayı blenderden geçirin. Servis tabağına alıp üzerine dereotu ve susam serpin. Sıcak olarak servis yapın.