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Kuru Börülce Çorbası Tarifi

Farklı bir lezzet aradınız ve bulamadınız mı? İşte size kuru börülce çorbası! Kuru börülce çorbası nasıl yapılır? Tarifi...
Kuru Börülce Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı

haşlanmış kuru börülce

1 adet soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

3 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı su

1 çay bardağı haşlanmış pirinç

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı limon suyu

1 adet defne yaprağı



Üzerine: Susam

Yarım demet ince kıyılmış dereotu


YAPILIŞI

İnce kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Üzerine bir gece öncesinden suda bekletilmiş ve haşlanmış kuru börülce, tavuk suyu ile su ilave edip kaynamaya bırakın. Unu limon suyunda açın ve tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak çorbaya ilave edin. Defne yaprağını da ekleyin ve bir taşım daha kaynatın. Daha sonra defne yaprağını içinden çıkartıp çorbayı blenderden geçirin. Servis tabağına alıp üzerine dereotu ve susam serpin. Sıcak olarak servis yapın.
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