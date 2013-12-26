Kurufasulye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı kuru fasulye
1 çay bardağı sıvı yağ
3 adet soğan
2 adet havuç
2 çorba kaşığı biber salçası
1 çorba kaşığı un
8 su bardağı su
1 adet etsuyu tableti
Tuz
karabiber
kimyon
2 çorba kaşığı sirke
1 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
Bir tutam tarhun
YAPILIŞI
Fasulyeleri akşamdan ıslatıp, ertesi gün haşlayın. Robotta püre haline getirin. Bu arada tencereye yağı alıp, küp doğranmış soğan ve havuçları ekleyin. Biber salçası ilavesiyle kavurun. Un ilave edin. Karıştırıp, püre yapılmış fasulyeyi ekleyin. Hepsini birlikte 1-2 dakika kavurun. Bulyonlu suyu ekleyin. Çorbayı 10 dakika karıştırarak kaynatın. Tuz, karabiber, kimyon, tarhun ve sirke ilave edip, tencereyi ocaktan alın. Servis yaparken üzerine tereyağında kızdırılmış toz kırmızıbiber gezdirin.