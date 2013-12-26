Sofra Çorbalar Kurufasulye Çorbası Tarifi

Kurufasulye Çorbası Tarifi

Klasik bir lezzet olan kurufasulye çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere güzel bir kurufasulye tarifi...

8 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Yemek Daveti