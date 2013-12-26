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Sofra / Çorbalar / Kurufasulye Çorbası Tarifi

Kurufasulye Çorbası Tarifi

Klasik bir lezzet olan kurufasulye çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere güzel bir kurufasulye tarifi...
Kurufasulye Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kuru fasulye

1 çay bardağı sıvı yağ

3 adet soğan

2 adet havuç

2 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı un

8 su bardağı su

1 adet etsuyu tableti

Tuz

karabiber

kimyon

2 çorba kaşığı sirke

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

Bir tutam tarhun

YAPILIŞI

Fasulyeleri akşamdan ıslatıp, ertesi gün haşlayın. Robotta püre haline getirin. Bu arada tencereye yağı alıp, küp doğranmış soğan ve havuçları ekleyin. Biber salçası ilavesiyle kavurun. Un ilave edin. Karıştırıp, püre yapılmış fasulyeyi ekleyin. Hepsini birlikte 1-2 dakika kavurun. Bulyonlu suyu ekleyin. Çorbayı 10 dakika karıştırarak kaynatın. Tuz, karabiber, kimyon, tarhun ve sirke ilave edip, tencereyi ocaktan alın. Servis yaparken üzerine tereyağında kızdırılmış toz kırmızıbiber gezdirin.
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