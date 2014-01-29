Kurufasulye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Akşamdan ıslatılmış 1 su bardağı kuru fasulyeyi haşlayalım. Küp doğranmış soğanı sıvı yağda pembeleştirelim. Üzerine salçayı ilave edip, bir iki dakika çevirelim. Ardından haşladığımız kuru fasulyeyi, haşlanma suyu ile birlikte ilave edelim. Tuzunu ayarlayalım. 1 Su miktarı az geldiyse, kuru fasulyelerin üzerini aşacak kadar su ilave edip, 15-20 dakika pişirelim. Bu arada tavaya tereyağını aktarıp eritelim. 2 Unu ekleyip, pembeleşene dek karıştırarak kavuralım. Kavurduğumuz unu çorbanın suyu ile inceltip, topaksız kıvama getirerek, tencereye aktaralım. Bir taşım kaynatıp tencereyi ocaktan alalım. Çorbayı blendır yardımı ile pürüzsüz kıvama getirelim. Üzerine nane serpip servis yapalım.