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Kurufasulyeli ve Yarmalı Pırasa Çorbası Tarifi

Değişik bir tat arıyorsunuz ve bulamıyorsunuz. İşte tam sizin isteyebileceğiniz bir çorba tarifi ile karşınızdayız. Kurufasulyeli ve yarmalı pırasa çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kurufasulyeli ve Yarmalı Pırasa Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg pırasanın beyaz kısımları

(kökten yukarı ve 1 karıştan daha fazla bir bölüm olmalı)

1 su bardağı kurufasulye

1 su bardağı mısır yarması

Yeteri kadar su

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet soğan

1 su bardağı mısır unu

Tuz

Karabiber



Üzeri için:

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pulbiber

YAPILIŞI

Kuru fasulye ve mısır yarmasını akşamdan ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün sularını süzün. Ayrı kaplara alıp, üzerlerine su ekleyin ve yumuşayana dek pişirip süzün. 1 çorba kaşığı tereyağını küçük bir tavada eritip, yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Pırasaları ince halkalar halinde doğrayın. Bir tencereye 8 su bardağı su koyun. Kaynayınca üzerine pırasa, kuru fasulye, mısır yarması, kavrulmuş soğan ve 1 çorba kaşığı tereyağını ekleyip, tüm malzeme yumuşayana kadar haşlayın. Çorba ocaktayken, mısır ununu tencereye azar azar ekleyin ve bir yandan da çırpıcı ile çırpın. Tuz ve karabiber ekleyin. 10 dakika pişirip ocaktan alın. Pul biberi tereyağında yakıp, kaselere aldığınız çorbanın üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Mısır yarmasını, yöresel ürün satan dükkanlarda ve baharatçılarda bulabilirsiniz.
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