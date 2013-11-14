Kurufasulyeli ve Yarmalı Pırasa Çorbası Tarifi

Kuru fasulye ve mısır yarmasını akşamdan ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün sularını süzün. Ayrı kaplara alıp, üzerlerine su ekleyin ve yumuşayana dek pişirip süzün. 1 çorba kaşığı tereyağını küçük bir tavada eritip, yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Pırasaları ince halkalar halinde doğrayın. Bir tencereye 8 su bardağı su koyun. Kaynayınca üzerine pırasa, kuru fasulye, mısır yarması, kavrulmuş soğan ve 1 çorba kaşığı tereyağını ekleyip, tüm malzeme yumuşayana kadar haşlayın. Çorba ocaktayken, mısır ununu tencereye azar azar ekleyin ve bir yandan da çırpıcı ile çırpın. Tuz ve karabiber ekleyin. 10 dakika pişirip ocaktan alın. Pul biberi tereyağında yakıp, kaselere aldığınız çorbanın üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.