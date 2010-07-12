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Kurufasulyeli ve Makarnalı Domates Çorbası Tarifi

Leziz, doyurucu ve şifa kaynağı olan kurufasulyeli makarnalı domates çorbası nasıl yapılır?
Kurufasulyeli ve Makarnalı Domates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı burgu makarna

2 çorba kaşığı tereyağı

3'er çorba kaşığı un ve salça

5 su bardağı su

1 çay bardağı süt, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Kuru fasulyeyi akşamdan ıslatın. Bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yumuşayana kadar haşlayın ve süzüp kenara alın. Ayrı bir tencerede tereyağını eritip unu rengi dönene kadar kavurun. Salçayı ekleyip 1-2 dakika daha çevirin. Su ve sütü ilave edin. Kaynamaya başlayınca kuru fasulye, makarna, tuz ve karabiber ilave edin. Makarna yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın
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