Kurufasulyeli ve Makarnalı Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuru fasulyeyi akşamdan ıslatın. Bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yumuşayana kadar haşlayın ve süzüp kenara alın. Ayrı bir tencerede tereyağını eritip unu rengi dönene kadar kavurun. Salçayı ekleyip 1-2 dakika daha çevirin. Su ve sütü ilave edin. Kaynamaya başlayınca kuru fasulye, makarna, tuz ve karabiber ilave edin. Makarna yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın