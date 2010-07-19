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Kurutulmuş Mantar Çorbası Tarifi

Kurutulmuş mantar çorbası lezzetli, doyurucu, zengin, aynı zamanda hafif ve düşük kalorili. Peki kurutulmuş mantar çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kurutulmuş Mantar Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram mantar (ben kestane ve shitake kullandım)

4-5 adet orta boy soğan

Yarım demet maydanoz

3-4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat (isterseniz sevdiğiniz tüm baharatları kullanabilirsiniz)

3-4 diş sarımsak (tercih sizin)

6-7 su bardağı un (ele yapışmayacak bir hamur olana dek)

1 tatlı kaşığı deniz tuzu



Çorba İçin:

6 çorba kaşığı (70 gram) kurutulmuş mantar çorbası karışımı

4.5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

Tencereye zeytinyağını koyun. Mantarları yıkayıp (ben yıkamadan kullanamıyorum), kurulayarak, ince ince doğranmış soğan ile tencereye ekleyin. Kavurmaya başlayın. İnce doğranmış maydanozu ekleyin. Malzemelerin iyice rengi değişip, mantarlar iyice yumuşadığı zaman ocaktan alın. Rendelenmiş muskat ve tuzu ilave edin. Ilınmaya bırakın (karışımı blenderden geçirmiyoruz çünkü taneli kalması gerekiyor). Sonra derin bir kaba karışımı aktarıp, unu ilave etmeye başlayın. Hamurunuz ele yapışmayan, tıpkı bir poğaça hamuru gibi olana dek unu ekleyin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle üstüne bastırarak yassılaştırın. Unlanmış veya yağlı kağıt serili tepsinize bu parçalardan yayın. 100 derecede veya fırınınızın en düşük ısı seviyesinde, fırın kapağına bir tahta kaşık sıkıştırıp aralık bırakarak hamuru kurutun.

Çorbanın Yapılışı: Kuru karışımı ve sütü tencerenize aktarın. Sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında kremayı ekleyin. 2-3 dakika daha pişirin. Üzerine sevdiğiniz tüm baharatları ya da istediğiniz malzemeyi ekleyip servis yapın.
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