Kuşkonmaz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuşkonmazların uç kısımlarını kesin ve daha sonra kullanılmak üzere kenara ayırın. Soğanı yemeklik doğrayıp, tereyağında soteleyin. Un ekleyip, sararana dek kavurun. Tavuk suyu ilave edip, 10 dakika kaynatın. Kuşkonmazları ekleyip, blenderden geçirin. 10 dakika kısık ateşte pişirin. Kremayı ilave edip, karıştırın ve ocaktan alın. Tuzunu ayarlayın. Çorbayı kaselere pay edip, ayırdığınız kuşkonmaz uçlarını üzerine serpiştirin. Sıcak olarak servis yapın.