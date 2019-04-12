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Kuzu İncikli Hünkar Çorbası Tarifi

Kuzu incikli hünkar çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere kuzu incikli hünkar çorba tarifi
Kuzu İncikli Hünkar Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet kuzu incik

1 çorba kaşığı + 100 gram tereyağı

10 su bardağı su

1 adet soğan

4 adet bostan patlıcanı

4 çorba kaşığı un

5 su bardağı süt

1 tutam muskat

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

BİR çorba kaşığı tereyağını geniş döküm bir tencereye alıp ısıtın. İnciklerin her tarafını bu yağda mühürleyin. Üzerine kaynar su ve kabukları soyulmuş bütün soğanı ilave edip, kapağı kapalı olarak 1.5 saat pişirin. Sürenin sonunda soğan ve incikleri içinden alın. Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin ve ezin. 100 gram tereyağını tencerede eritip, unu ilave edin ve çırpma teliyle sürekli karıştırarak kavurun (bu aşamada unun yanmamasına özen gösterin). Devamlı karıştırarak sütü azar azar ilave edin. Patlıcanı ekleyip akışkan ancak kıvamlı bir hal alana dek karıştırın. Ocaktan alıp, tuz, karabiber ve muskat ekleyip karıştırın. Bu karışımı döküm tencereye ilave edip çırparak karıştırın. İncikleri döküm tencereye yerleştirin hafifçe karıştırıp, sıcak olarak servis yapın.
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