Lebeni (Yoğurt Çorbası) Tarifi

Buğday ve nohudu bir gece öncesinden suda bekletin. Suyunu süzdükten sonra 6 bardak suda et, buğday ve nohudu kısık ateşte 1 saat haşlayın. Kaynadıktan sonra yoğurdu azar azar karışıma ilave edin. Bu arada dibinin tutmaması için çorbayı sürekli karıştırın. 10 dakika daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Servis tabağına alın. Üzerine kızdırılmış zeytinyağı ve nane gezdirip sıcak olarak servis yapın.