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Lebeni (Yoğurt Çorbası) Tarifi

Soğuk ya da sıcak olarak servis edilebilen yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası tarifi...
Lebeni (Yoğurt Çorbası) Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram kuşbaşı et

1 su bardağı aşurelik buğday

1 çay bardağı nohut

6 su bardağı su

250 gram süzme yoğurt



Üzerine: Zeytinyağı, nane


YAPILIŞI

Buğday ve nohudu bir gece öncesinden suda bekletin. Suyunu süzdükten sonra 6 bardak suda et, buğday ve nohudu kısık ateşte 1 saat haşlayın. Kaynadıktan sonra yoğurdu azar azar karışıma ilave edin. Bu arada dibinin tutmaması için çorbayı sürekli karıştırın. 10 dakika daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Servis tabağına alın. Üzerine kızdırılmış zeytinyağı ve nane gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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