Lebeniye (Dövme Çorbası) Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dövmeyi akşamdan ıslatın. Ertesi gün 4-5 su bardağı suda haşlayın. Yoğurdu, 4 su bardağı suyla koyu bir ayran yapın (kıvamı sulu olursa, biraz daha yoğurt ekleyebilirsiniz). Ayranı ocağa koyup kaynatın. Ardından süzülmüş dövmeyi ekleyin. Sürekli karıştırarak, birkaç taşım kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra tuzunu ekleyip servis yapın.