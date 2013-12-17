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Lebeniye (Dövme Çorbası) Tarifi

Dövme çorbası sofranıza renk katacak. Lebeniye nasıl yapılır? İşte tarifi
Lebeniye (Dövme Çorbası) Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı dövme (buğday)

1.5 su bardağı yoğurt

Tuz

YAPILIŞI

Dövmeyi akşamdan ıslatın. Ertesi gün 4-5 su bardağı suda haşlayın. Yoğurdu, 4 su bardağı suyla koyu bir ayran yapın (kıvamı sulu olursa, biraz daha yoğurt ekleyebilirsiniz). Ayranı ocağa koyup kaynatın. Ardından süzülmüş dövmeyi ekleyin. Sürekli karıştırarak, birkaç taşım kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra tuzunu ekleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz tuzsuz pişirip, soğuduktan sonra üzerine pekmez gezdirerek de servis yapabilirsiniz.
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