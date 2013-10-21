Sofra Çorbalar Mahluta Çorbası Tarifi

Mahluta Çorbası Tarifi

Antakya mutfağına ait bir mercimek çorbası. Bildiğimiz mercimek çorbasına göre daha yoğun ve daha koyu bir kıvamı var. Mahluta çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti