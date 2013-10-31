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Mahluta Çorbası Tarifi

Antakya mutfağına ait bir mercimek çorbası. Bildiğimiz mercimek çorbasına göre daha yoğun ve daha koyu bir kıvamı var. Mahluta çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mahluta Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kırmızı mercimek

Yeteri kadar su

150 gram aşurelik buğday

1 adet soğan

1 diş sarmısak

1 çorba kaşığı kişniş tohumu, tuz



Üzerine:

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

pulbiber


YAPILIŞI

Mercimeği yıkadıktan sonra tencereye alın ve üzerine çıkacak kadar su ekleyip, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısağı ekleyip, yarım saat kaynatın. İçine kavrulmuş kişniş tohumu ile tuz katın. Ayrı bir tencerede buğdayı bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzün. Üzerine çıkacak kadar su ekleyip, pişmeye bırakın. Piştikten sonra mercimeğin üzerine ilave edin ve bir taşım daha kaynatın. Üzeri için tereyağını eritip, unu kokusu çıkana kadar kavurun. Pulbiber ekleyip, çorbaya katın ve sıcak olarak servis yapın.
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