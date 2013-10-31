Mahluta Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mercimeği yıkadıktan sonra tencereye alın ve üzerine çıkacak kadar su ekleyip, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısağı ekleyip, yarım saat kaynatın. İçine kavrulmuş kişniş tohumu ile tuz katın. Ayrı bir tencerede buğdayı bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzün. Üzerine çıkacak kadar su ekleyip, pişmeye bırakın. Piştikten sonra mercimeğin üzerine ilave edin ve bir taşım daha kaynatın. Üzeri için tereyağını eritip, unu kokusu çıkana kadar kavurun. Pulbiber ekleyip, çorbaya katın ve sıcak olarak servis yapın.