Makarna Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

1 su bardağı yüksük makarna 2 çorba kaşığı tereyağı ya da margarin 2 adet orta boy havuç l 1 adet ince pırasa Yarım su bardağı haşlanmış bezelye 1 su bardağı haşlanmış barbunya 1 adet et suyu tableti 6 su bardağı sıcak su 2 çay kaşığı pulbiber Tuz karabiber 4 dal taze nane

YAPILIŞI

Havuçları ve pırasayı halka doğrayın. Bir tencerede tereyağını eritip, havuçları soteleyin daha sonra üzerine pırasayı ekleyin. Renkleri dönünce sıcak suyu, et suyu tabletini ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra üzerine makarna, barbunya, bezelye, tuz, karabiber ve pulbiberi ekleyip pişmeye bırakın. Makarna yumuşayınca tencereyi ocaktan alıp, kıyılmış naneyi ekleyin. Sıcakken servis yapın.