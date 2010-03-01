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Makarna Çorbası Tarifi

Sofranızda yerini alması gereken ve leziz bir çorba. Makarna çorbası nasıl yapılır?
Makarna Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı dirsek makarna

4 su bardağı su

2 su bardağı et suyu

2 çorba kaşığı tereyağı

4-5 dal taze soğan

3 adet küçük boy havuç

1 adet küçük boy kabak

Bir su bardağı haşlanmış barbunya

Tuz, karabiber, beyaz biber, pul biber

YAPILIŞI

Bir tencereye su ve et suyunu alıp ocağa oturtun. Tuz ekleyin ve kaynamaya başlayınca makarnayı ilave edin. Diğer taraftan küçük bir tavada tereyağını eritip, dilimlenmiş havuç, kabak ve ince kıyılmış soğanı sote edin. Makana yarı yarıya yumuşayınca sebzeli karışımı ve haşlanmış barbunyayı üzerine ekleyin. Tuz, karabiber, beyaz biber ve pul biber ilave edin. Makarna yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
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