Makarna Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencereye su ve et suyunu alıp ocağa oturtun. Tuz ekleyin ve kaynamaya başlayınca makarnayı ilave edin. Diğer taraftan küçük bir tavada tereyağını eritip, dilimlenmiş havuç, kabak ve ince kıyılmış soğanı sote edin. Makana yarı yarıya yumuşayınca sebzeli karışımı ve haşlanmış barbunyayı üzerine ekleyin. Tuz, karabiber, beyaz biber ve pul biber ilave edin. Makarna yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.