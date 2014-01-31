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Makarnalı Domates Çorbası Tarifi

Herkesin sevebileceği makarnalı domates çorbası nasıl yapılır? Sofranızı donatın ve makarnalı domates çorbasının tadın çıkarın.
Makarnalı Domates Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet büyük boy domates

200 ml domates püresi

1 çorba kaşığı tereyağı

1 avuç noodle,

3 su bardağı su,

tuz



Süslemek için:

1 adet taze soğan

2 dal taze nane,

1 adet kırmızı biber


YAPILIŞI

Domatesleri kabukları ile blendırdan geçirin. Domates püresi, tereyağı, tuz ve su ile 10 dakika kaynatın. Noodle ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp 5 dakika dinlendirin. Bu arada taze soğan ve naneleri ince kıyın. Kırmızı biberi ince yuvarlak dilimleyin. Servis yaparken çorbanın üzerini soğan, nane ve kırmızı biber ile süsleyin.

PÜF NOKTASI

Noddle, Çin makarnasına (erişte) verilen addır. Onun yerine şehriye ya da erişte de kullanılabilir.
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