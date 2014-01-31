Makarnalı Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domatesleri kabukları ile blendırdan geçirin. Domates püresi, tereyağı, tuz ve su ile 10 dakika kaynatın. Noodle ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp 5 dakika dinlendirin. Bu arada taze soğan ve naneleri ince kıyın. Kırmızı biberi ince yuvarlak dilimleyin. Servis yaparken çorbanın üzerini soğan, nane ve kırmızı biber ile süsleyin.