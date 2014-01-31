Makarnalı Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet büyük boy domates
200 ml domates püresi
1 çorba kaşığı tereyağı
1 avuç noodle,
3 su bardağı su,
tuz
Süslemek için:
1 adet taze soğan
2 dal taze nane,
1 adet kırmızı biber
YAPILIŞI
Domatesleri kabukları ile blendırdan geçirin. Domates püresi, tereyağı, tuz ve su ile 10 dakika kaynatın. Noodle ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp 5 dakika dinlendirin. Bu arada taze soğan ve naneleri ince kıyın. Kırmızı biberi ince yuvarlak dilimleyin. Servis yaparken çorbanın üzerini soğan, nane ve kırmızı biber ile süsleyin.
PÜF NOKTASI
Noddle, Çin makarnasına (erişte) verilen addır. Onun yerine şehriye
ya da erişte de kullanılabilir.