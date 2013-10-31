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Makarnalı Domatesli Balık Çorbası Tarif

Makarna nasıl daha lezzetli hale getirilir? Makarnalı domatesli balık çorbası nasıl yapılır?
Makarnalı Domatesli Balık Çorbası Tarif
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

700 gram balık (levrek ve çipura gibi

beyaz etli balıklar tercih edilir)

1 su bardağı haşlanmış makarna

2 adet havuç

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

4 adet domates

1 adet soğan

5 su bardağı sıcak su

1 adet defne yaprağı

YAPILIŞI

Küp doğranmış havucu tereyağında soteleyin. Un ekleyip kavurun. Rendelenmiş domates ilave edip pişmeye bırakın. Ayrı bir tencereye su koyun. Küp doğranmış balık eti, kıyılmış soğan ve defne yaprağı ilave edip 10 dakika kaynatın. Balığın suyunu süzüp, havuçlu karışıma ekleyin. Ayıklanmış balık eti ve makarna ilave edip pişmeye bırakın. Sıcak olarak servis yapın.
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