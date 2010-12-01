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Mangır Çorbası Tarifi

Girit mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinden olan mangır çorbasının birden fazla yapılış şekli vardır. Peki mangır çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Mangır Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yunan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

2/3 yufka

Un

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Yufkayı küçük kareler şeklinde kesin. Yarısının üzerine un serperek, harmanlayın. 2 su bardağı su ve 2 su bardağı tavuk suyunu bir tencereye aktarıp, kaynatın. Üzerine un serptiğiniz kare yufkaları ilave edin. Arada bir karıştırarak, haşlayın. Tavaya 1 çorba kaşığı zeytinyağı aktarın. Zeytinyağı kızdığında diğer kare yufkaları ekleyip karıştırarak, kızartın. Kızarttığınız bu yufkaları tavadan çıkarır çıkarmaz tenceredeki suyun içine ekleyin. Birbirine yapışmaması için karıştırmayı ihmal etmeyin. Kare yufkaları kızartığınız yağı çorbanın üzerine gezdirin. Tuzunu ayarlayıp, servis yapın.
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