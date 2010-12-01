Mangır Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yufkayı küçük kareler şeklinde kesin. Yarısının üzerine un serperek, harmanlayın. 2 su bardağı su ve 2 su bardağı tavuk suyunu bir tencereye aktarıp, kaynatın. Üzerine un serptiğiniz kare yufkaları ilave edin. Arada bir karıştırarak, haşlayın. Tavaya 1 çorba kaşığı zeytinyağı aktarın. Zeytinyağı kızdığında diğer kare yufkaları ekleyip karıştırarak, kızartın. Kızarttığınız bu yufkaları tavadan çıkarır çıkarmaz tenceredeki suyun içine ekleyin. Birbirine yapışmaması için karıştırmayı ihmal etmeyin. Kare yufkaları kızartığınız yağı çorbanın üzerine gezdirin. Tuzunu ayarlayıp, servis yapın.