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Mantar Çorbası Tarifi

Doyurucu, lezzetli ve sofranızda yeri olması gereken mantar çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Mantar Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram mantar

1 çorba kaşığı limon suyu

3 çorba kaşığı zeytinyağı

3 diş sarmısak

2 çorba kaşığı un

3 su bardağı et suyu

1 su bardağı süt

1 kutu (200 ml) krema

Yarımşar çay kaşığı

karabiber ve pulbiber

1 tatlı kaşığı tuz



Üzeri için:

Çekilmiş karabiber ve

kıyılmış dereotu


YAPILIŞI

Mantarları yıkayıp, kıyın. Kararmaması için içinde limon suyu bulunan bir kaba alın. Zeytinyağı, kıyılmış sarmısak ve limon suyundan çıkardığınız mantarı tencereye alıp, suyunu çekene dek pişirin. Un ilave edip, unun kokusu gidene kadar kavurun. Et suyu, süt ve krema ekleyip kaynamaya bırakın. Mantar hafif dişe gelecek şekilde blenderden geçirin. Karabiber, pulbiber ve tuz ekleyip ocaktan alın. Üzerine karabiber serpip, dereotu ile servis yapın.
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