Mantar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram mantar
1 çorba kaşığı limon suyu
3 çorba kaşığı zeytinyağı
3 diş sarmısak
2 çorba kaşığı un
3 su bardağı et suyu
1 su bardağı süt
1 kutu (200 ml) krema
Yarımşar çay kaşığı
karabiber ve pulbiber
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için:
Çekilmiş karabiber ve
kıyılmış dereotu
YAPILIŞI
Mantarları yıkayıp, kıyın. Kararmaması için içinde limon suyu bulunan bir kaba alın. Zeytinyağı, kıyılmış sarmısak ve limon suyundan çıkardığınız mantarı tencereye alıp, suyunu çekene dek pişirin. Un ilave edip, unun kokusu gidene kadar kavurun. Et suyu, süt ve krema ekleyip kaynamaya bırakın. Mantar hafif dişe gelecek şekilde blenderden geçirin. Karabiber, pulbiber ve tuz ekleyip ocaktan alın. Üzerine karabiber serpip, dereotu ile servis yapın.