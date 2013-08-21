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Mantarlı Kestane Çorbası Tarifi

Farklı bir lezzet ile sofranızı donatın. Mantarlı kestane çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mantarlı Kestane Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram Şekersiz Kestane Püresi

100 gram porçini mantarı

1 çorba kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı fesleğen

1 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Mantarları ve tereyağını derin bir tencereye alın. Fesleğen ve sarmısakları ekleyip birlikte soteleyin. Kestane püresi, tavuk suyu ve 4 su bardağı suyu ekleyip mantarlar yumuşayana kadar pişirin. Çorbayı blenderden geçirip tel süzgeçten süzün. Süzme işleminden sonra tuz ve karabiberini ayarlayıp 1-2 taşım daha kaynatın. Üzerine kıtır ekmek serpip sıcak olarak servis yapın.
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