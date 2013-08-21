Mantarlı Kestane Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram Şekersiz Kestane Püresi
100 gram porçini mantarı
1 çorba kaşığı tereyağı
2 diş sarımsak
2 çorba kaşığı fesleğen
1 su bardağı tavuk suyu
4 su bardağı su
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Mantarları ve tereyağını derin bir tencereye alın. Fesleğen ve sarmısakları ekleyip birlikte soteleyin. Kestane püresi, tavuk suyu ve 4 su bardağı suyu ekleyip mantarlar yumuşayana kadar pişirin. Çorbayı blenderden geçirip tel süzgeçten süzün. Süzme işleminden sonra tuz ve karabiberini ayarlayıp 1-2 taşım daha kaynatın. Üzerine kıtır ekmek serpip sıcak olarak servis yapın.