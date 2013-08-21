Mantarlı Kestane Çorbası Tarifi

Mantarları ve tereyağını derin bir tencereye alın. Fesleğen ve sarmısakları ekleyip birlikte soteleyin. Kestane püresi, tavuk suyu ve 4 su bardağı suyu ekleyip mantarlar yumuşayana kadar pişirin. Çorbayı blenderden geçirip tel süzgeçten süzün. Süzme işleminden sonra tuz ve karabiberini ayarlayıp 1-2 taşım daha kaynatın. Üzerine kıtır ekmek serpip sıcak olarak servis yapın.