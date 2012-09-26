Mantılı Nohutlu Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yağı bir tencereye alın ve eritin. Unu ekleyip çırpma teli ile rengi dönene kadar kavurun. Üzerine salçayı da ilave edip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin. 6 su bardağı sıcak su ekleyip, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca mantı, nohut, tuz, karabiber ve pul biber ilave edin. Nar ekşisi ekledikten sonra mantı yumuşayana kadar pişirin. Pişince üzerine 1 su bardağı soğuk su ilave edin. Ayrı bir tavaya yağı alın ve eritin. Pul biber ve nane ekleyip, çorbaya gezdirin.