Marullu Pırasa Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

2 adet pırasa 1 çorba kaşığı tereyağı 1 çorba kaşığı un 2 adet havuç 2 adet patates 1 diş kıyılmış sarımsak 5 su bardağı et ya da tavuksuyu 6-7 adet marul yaprağı Tuz, karabiber, kırmızıbiber

YAPILIŞI

Tereyağı ve unu bir tencereye alıp, unun rengi dönene kadar kavurun. Pırasa, havuç ve patatesi küp doğrayıp unun içine katın. Sarımsağı ekleyip 5 dakika soteleyin. Et veya tavuk suyunu ilave edip, 15 dakika kaynatın. Ocaktan alıp ince kıyılmış marul yapraklarını ekleyerek servis yapın.