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Marullu Pırasa Çorbası Tarifi

Besleyici, doyurucu ve şifa kaynağı olan marullu pırasa çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Marullu Pırasa Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet pırasa

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

2 adet havuç

2 adet patates

1 diş kıyılmış sarımsak

5 su bardağı et ya da

tavuksuyu

6-7 adet marul yaprağı

Tuz, karabiber, kırmızıbiber

YAPILIŞI

Tereyağı ve unu bir tencereye alıp, unun rengi dönene kadar kavurun. Pırasa, havuç ve patatesi küp doğrayıp unun içine katın. Sarımsağı ekleyip 5 dakika soteleyin. Et veya tavuk suyunu ilave edip, 15 dakika kaynatın. Ocaktan alıp ince kıyılmış marul yapraklarını ekleyerek servis yapın.
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