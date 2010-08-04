Marullu Pırasa Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet pırasa
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı un
2 adet havuç
2 adet patates
1 diş kıyılmış sarımsak
5 su bardağı et ya da
tavuksuyu
6-7 adet marul yaprağı
Tuz, karabiber, kırmızıbiber
YAPILIŞI
Tereyağı ve unu bir tencereye alıp, unun rengi dönene kadar kavurun. Pırasa, havuç ve patatesi küp doğrayıp unun içine katın. Sarımsağı ekleyip 5 dakika soteleyin. Et veya tavuk suyunu ilave edip, 15 dakika kaynatın. Ocaktan alıp ince kıyılmış marul yapraklarını ekleyerek servis yapın.