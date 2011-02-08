Maş Fasulyesi Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış maş fasulyesi ile pirinci suyla birlikte tencereye alıp yumuşayana kadar pişirin. Piyazlık doğranmış soğanı ve elle parçalara ayrılmış dolmalık kırmızı biberi ilave edin. Tarhun otunun yarısını koyup karıştırın. 10 dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatın. Ayrı bir tavada eritilmiş tereyağına toz kırmızıbiber, kalan tarhun otu ve tuzu koyup 1-2 dakika kavurun. Pişen çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.