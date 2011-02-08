Maş Fasulyesi Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı maş fasulyesi
2 çorba kaşığı pirinç
6 su bardağı su
2 adet büyük boy soğan
3 adet kırmızı biber
1 çorba kaşığı tarhun otu
2 çorba kaşığı tereyağı, tuz
1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber
YAPILIŞI
Ayıklanmış ve yıkanmış maş fasulyesi ile pirinci suyla birlikte tencereye alıp yumuşayana kadar pişirin. Piyazlık doğranmış soğanı ve elle parçalara ayrılmış dolmalık kırmızı biberi ilave edin. Tarhun otunun yarısını koyup karıştırın. 10 dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatın. Ayrı bir tavada eritilmiş tereyağına toz kırmızıbiber, kalan tarhun otu ve tuzu koyup 1-2 dakika kavurun. Pişen çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Çorbanın suyu azaldıkça üzerine sıcak su ilave etmeyi ihmal etmeyin!