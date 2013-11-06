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Meksika Fasulyeli Mercimek Çorbası Tarifi

Meksika fasulyeli mercimek çorbası hem lezzetli hem doyurucu. Peki meksika fasulyeli mercimek çorbası nasıl hazırlanır?
Meksika Fasulyeli Mercimek Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış

Meksika fasulyesi

2 su bardağı kırmızı mercimek

1'er adet patates ve soğan

Yeteri kadar su

2 diş sarmısak

Tuz

karabiber

Üzeri için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp tencereye alın. Kabuğu temizlenmiş patates, soğan, tuz ve karabiber ilave edin. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Blenderden geçirip, arzunuza göre su ekleyin. Dövülmüş sarmısak ve Meksika fasulyesi ilave edip bir taşım kaynatın. Ocaktan alıp, üzerine tereyağında kızdırılmış toz kırmızıbiber gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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