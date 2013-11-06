Meksika Fasulyeli Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış
Meksika fasulyesi
2 su bardağı kırmızı mercimek
1'er adet patates ve soğan
Yeteri kadar su
2 diş sarmısak
Tuz
karabiber
Üzeri için:
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
YAPILIŞI
Mercimeği yıkayıp tencereye alın. Kabuğu temizlenmiş patates, soğan, tuz ve karabiber ilave edin. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Blenderden geçirip, arzunuza göre su ekleyin. Dövülmüş sarmısak ve Meksika fasulyesi ilave edip bir taşım kaynatın. Ocaktan alıp, üzerine tereyağında kızdırılmış toz kırmızıbiber gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.