Meksika Fasulyeli Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

1 su bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi 2 su bardağı kırmızı mercimek 1'er adet patates ve soğan Yeteri kadar su 2 diş sarmısak Tuz karabiber Üzeri için: 1 çorba kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp tencereye alın. Kabuğu temizlenmiş patates, soğan, tuz ve karabiber ilave edin. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Blenderden geçirip, arzunuza göre su ekleyin. Dövülmüş sarmısak ve Meksika fasulyesi ilave edip bir taşım kaynatın. Ocaktan alıp, üzerine tereyağında kızdırılmış toz kırmızıbiber gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.