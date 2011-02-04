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Meksika Fasulyeli Çorba Tarifi

Ailenizle farkı tatlar denemek istiyorsanız, Meksika fasulyeli çorba tam size göre. Peki ama Meksika fasulyeli çorba nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Meksika Fasulyeli Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram dana veya kuzu kıyma

2 adet soğan

3 çorba kaşığı küp doğranmış

domates konservesi

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1 kutu konserve Meksika fasulyesi

(yaklaşık 1 su bardağı)

1 su bardağı haşlanmış mısır konservesi

3 çorba kaşığı mısır unu

2 litre (10 su bardağı) su

Tuz, karabiber, kekik, pulbiber

Üzeri için:

3 dal taze soğan

YAPILIŞI

Tencereye aldığınız kıymayı, küp doğradığınız soğanı ve 3 çorba kaşığı küp doğranmış domatesi sıvı yağda 5 dakika soteleyin. Fasulyeyi, mısırı ve mısır ununu ekleyerek 2-3 dakika daha kavurun. Ardından suyu ilave edin. Çorba kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha ocakta tutun. Ocaktan indirmeye yakın tuz, karabiber, kekik, pul biberi ekleyin. Üzerine ince kıyılmış taze soğanı serperek sıcak olarak servis yapın. .

PÜF NOKTASI

Acı ve ekşi tadı sevenler çorbada acı sos veya limon kullanabilir.
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