Meksika Fasulyeli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

250 gram dana veya kuzu kıyma 2 adet soğan 3 çorba kaşığı küp doğranmış domates konservesi 2 çorba kaşığı sıvıyağ 1 kutu konserve Meksika fasulyesi (yaklaşık 1 su bardağı) 1 su bardağı haşlanmış mısır konservesi 3 çorba kaşığı mısır unu 2 litre (10 su bardağı) su Tuz, karabiber, kekik, pulbiber Üzeri için: 3 dal taze soğan

YAPILIŞI

Tencereye aldığınız kıymayı, küp doğradığınız soğanı ve 3 çorba kaşığı küp doğranmış domatesi sıvı yağda 5 dakika soteleyin. Fasulyeyi, mısırı ve mısır ununu ekleyerek 2-3 dakika daha kavurun. Ardından suyu ilave edin. Çorba kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha ocakta tutun. Ocaktan indirmeye yakın tuz, karabiber, kekik, pul biberi ekleyin. Üzerine ince kıyılmış taze soğanı serperek sıcak olarak servis yapın. .