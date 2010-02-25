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Mengen Çorba Tarifi

Leziz, doyurucu ve şifa kaynağı olan mengen çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mengen Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram kuzu eti

2 su bardağı su

2 adet havuç

1'er adet kabak, patlıcan, pırasa ve kereviz

200 gram taze fasulye

2 çorba kaşığı konserve bezelye

5 su bardağı et suyu

50 gram tereyağı

5'er dal maydanoz ve dereotu

Tuz



Terbiye için:

3/4 su bardağı un

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı yoğurt

1 su bardağı soğuk et suyu


YAPILIŞI

Eti 2 su bardağı suyla birlikte bir tencereye alın ve 20 dakika haşlayın. Daha sonra tencereden çıkarın ve didikleyip yeniden tencereye ilave edin. Tüm sebzeleri temizleyip küp doğrayın. Daha sonra et suyu ile birlikte tencereye ilave edin. Tereyağı ve tuz ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Diğer taraftan terbiye malzemesini bir kaba alıp çırpın. Azar azar çorbaya ilave edin. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Çorbanın üzerine ince kıyılmış maydanoz ve dereotu ekleyip servis yapın.
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