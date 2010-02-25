Mengen Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti 2 su bardağı suyla birlikte bir tencereye alın ve 20 dakika haşlayın. Daha sonra tencereden çıkarın ve didikleyip yeniden tencereye ilave edin. Tüm sebzeleri temizleyip küp doğrayın. Daha sonra et suyu ile birlikte tencereye ilave edin. Tereyağı ve tuz ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Diğer taraftan terbiye malzemesini bir kaba alıp çırpın. Azar azar çorbaya ilave edin. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Çorbanın üzerine ince kıyılmış maydanoz ve dereotu ekleyip servis yapın.