Mengen Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
150 gram kuzu eti
2 su bardağı su
2 adet havuç
1'er adet kabak, patlıcan, pırasa ve kereviz
200 gram taze fasulye
2 çorba kaşığı konserve bezelye
5 su bardağı et suyu
50 gram tereyağı
5'er dal maydanoz ve dereotu
Tuz
Terbiye için:
3/4 su bardağı un
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı yoğurt
1 su bardağı soğuk et suyu
YAPILIŞI
Eti 2 su bardağı suyla birlikte bir tencereye alın ve 20 dakika haşlayın. Daha sonra tencereden çıkarın ve didikleyip yeniden tencereye ilave edin. Tüm sebzeleri temizleyip küp doğrayın. Daha sonra et suyu ile birlikte tencereye ilave edin. Tereyağı ve tuz ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Diğer taraftan terbiye malzemesini bir kaba alıp çırpın. Azar azar çorbaya ilave edin. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Çorbanın üzerine ince kıyılmış maydanoz ve dereotu ekleyip servis yapın.