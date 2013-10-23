DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Mercan Çorbası Tarifi

Mercan Çorbası Tarifi

Kızartma ve buğulaması da yapılabilmektedir. Mercan çorbası doyurucu ve lezzetli. Peki mercan çorbası nasıl yapılır? İşte püf noktalar ve tarifi...
Mercan Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram mercan

1'er adet küçük boy soğan ve havuç

2'şer çorba kaşığı tereyağı ve un

1 litre su

6 adet konserve mantar

4 çorba kaşığı krema

1 diş kıyılmış sarımsak

1 adet küçük boy kırmızı biber

5-6 dal maydanoz, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle ayıklanmış mercanın filetosunu çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Kıyılmış soğan ve küçük küpler halinde doğranmış havucu tencereye aldığınız tereyağında kavurun. Un ilave edip, kokusu gidene kadar kavurmaya devam edin. Suyu katın ve kaynayınca içine kıyılmış mantar, küp doğranmış kırmızı biber ile 3 çorba kaşığı krema katın. Kaynamaya başlayınca balık ve sarmısak ilave edin. 1 taşım kaynayınca içine kalan 1 çorba kaşığı kremayı katın ve birkaç kez karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası
Soğuk Bakla Çorbası
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN