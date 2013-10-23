Mercan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle ayıklanmış mercanın filetosunu çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Kıyılmış soğan ve küçük küpler halinde doğranmış havucu tencereye aldığınız tereyağında kavurun. Un ilave edip, kokusu gidene kadar kavurmaya devam edin. Suyu katın ve kaynayınca içine kıyılmış mantar, küp doğranmış kırmızı biber ile 3 çorba kaşığı krema katın. Kaynamaya başlayınca balık ve sarmısak ilave edin. 1 taşım kaynayınca içine kalan 1 çorba kaşığı kremayı katın ve birkaç kez karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak servis yapın.