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Sofra / Çorbalar / Mercanköşklü Kestane Çorbası Tarifi

Mercanköşklü Kestane Çorbası Tarifi

Değişik farklı bir lezzet denemek isteyenler için mercanköşklü kestane çorbası. Peki mercanköşklü kestane çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mercanköşklü Kestane Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram kestane

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy soğan

2 çorba kaşığı kuru mercanköşk

1 litre tavuk suyu

2 çorba kaşığı elma sirkesi

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

Bir buçuk çorba kaşığı toz şeker

8 dal taze mercanköşk

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Kestaneleri keskin bir bıçak yardımıyla çizip ızgarada ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyup, yarısını mutfak robotunda un haline getirin. Diğer yarısını ise iri taneler şeklinde ufalayın. Zeytinyağı ve tereyağını bir tencereye alıp kızdırın. İnce kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Sırasıyla kestane ve kuru mercanköşkü tencereye ekleyin. 2 dakika orta ısıda soteledikten sonra tavuk suyunu ekleyin. Bir taşım kaynayınca elma sirkesi, muskat, tozşeker, tuz ve karabiber ekleyin. Kıvam alınca ocaktan kaldırın. Kaselere aktarın ve üzerine taze mercanköşk ekleyerek servis yapın.
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