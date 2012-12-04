Mercanköşklü Kestane Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kestaneleri keskin bir bıçak yardımıyla çizip ızgarada ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyup, yarısını mutfak robotunda un haline getirin. Diğer yarısını ise iri taneler şeklinde ufalayın. Zeytinyağı ve tereyağını bir tencereye alıp kızdırın. İnce kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Sırasıyla kestane ve kuru mercanköşkü tencereye ekleyin. 2 dakika orta ısıda soteledikten sonra tavuk suyunu ekleyin. Bir taşım kaynayınca elma sirkesi, muskat, tozşeker, tuz ve karabiber ekleyin. Kıvam alınca ocaktan kaldırın. Kaselere aktarın ve üzerine taze mercanköşk ekleyerek servis yapın.