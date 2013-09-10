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Mercimek Çorbası Tarifi

Sofranızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir lezzet. Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi...
Mercimek Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kase kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet patates

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı salça

Yeterli miktarda su

Tuz, nane

YAPILIŞI

Mercimeği, iri doğranmış patates ve soğanla birlikte tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Mercimekler iyice yumuşayınca tencereyi ocaktan alıp, robottan geçirin. Tencereye tereyağını koyup, unu kavurun. Salçayı ekleyin. Daha sonra mercimeği katıp, 5 su bardağı su ilave edin. Tuz ve nane katın. Birkaç taşım kaynatıp servis yapın.
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