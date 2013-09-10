Mercimek Çorbası Tarifi

Mercimeği, iri doğranmış patates ve soğanla birlikte tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Mercimekler iyice yumuşayınca tencereyi ocaktan alıp, robottan geçirin. Tencereye tereyağını koyup, unu kavurun. Salçayı ekleyin. Daha sonra mercimeği katıp, 5 su bardağı su ilave edin. Tuz ve nane katın. Birkaç taşım kaynatıp servis yapın.