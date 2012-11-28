DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Mercimekli Domates Çorbası Tarifi

Mercimekli Domates Çorbası Tarifi

Herkesin sevdiğin mercimeğin domatesli hali sofranızdan inmeyecek. Mercimekli domates çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mercimekli Domates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış mercimek

4 adet iri domates

Yarım su bardağı tel şehriye

1 adet küçük kuru soğan

2 adet et ya da tavuk bulyon

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru kekik

Karabiber, tuz

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyun ve çok küçük küpler halinde doğrayın. Derince bir tencereye domatesleri, rendelenmiş soğanı, bulyonu, tereyağı ve baharatları ilave edip biraz kavurun. Tencerenin yarısından biraz fazla kaynar su ilave edip, mercimeği de ekledikten sonra, tel şehriyeyi katın. Şehriye yumuşayana kadar pişirip, sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN