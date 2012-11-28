Mercimekli Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

1 su bardağı haşlanmış mercimek 4 adet iri domates Yarım su bardağı tel şehriye 1 adet küçük kuru soğan 2 adet et ya da tavuk bulyon 2 çorba kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı kuru kekik Karabiber, tuz

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyun ve çok küçük küpler halinde doğrayın. Derince bir tencereye domatesleri, rendelenmiş soğanı, bulyonu, tereyağı ve baharatları ilave edip biraz kavurun. Tencerenin yarısından biraz fazla kaynar su ilave edip, mercimeği de ekledikten sonra, tel şehriyeyi katın. Şehriye yumuşayana kadar pişirip, sıcak servis yapın.