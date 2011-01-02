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Mercimekli Yoğurt Çorbası Tarifi

Mercimekli yoğurt çorbasını sofranızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Peki ama mercimekli yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mercimekli Yoğurt Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı yeşil mercimek

4 çorba kaşığı bulgur

3 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı un

3 su bardağı su

YAPILIŞI

Yeşil mercimekleri ayıklayın. Yıkama işlemini de bitirdikten sonra tencereye koyun. Mercimeklerin üzerini geçecek kadar su ekleyip 5 dakika kaynamaya bırakın. Haşlamış¸ olduğunuz mercimeklerin suyunu süzüp tekrar tencereye atın. Bulguru da ekledikten sonra 3 su bardağı su ilave ederek 10 dakika daha pişirin. Bir kasenin ic¸inde un ile yoğurdu çırpın ve tencereye yavaş¸ yavaş¸ ekleyerek karıştırın.
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