Mercimekli Yoğurt Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yeşil mercimekleri ayıklayın. Yıkama işlemini de bitirdikten sonra tencereye koyun. Mercimeklerin üzerini geçecek kadar su ekleyip 5 dakika kaynamaya bırakın. Haşlamış¸ olduğunuz mercimeklerin suyunu süzüp tekrar tencereye atın. Bulguru da ekledikten sonra 3 su bardağı su ilave ederek 10 dakika daha pişirin. Bir kasenin ic¸inde un ile yoğurdu çırpın ve tencereye yavaş¸ yavaş¸ ekleyerek karıştırın.