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Sofra / Çorbalar / Meyve Çorbası Tarifi

Meyve Çorbası Tarifi

Lezzetli, doyurucu ve şifa kaynağı olan meyve çorbasının yapımı nasıl olur? İşte tarifi...
Meyve Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10-12 adet kayısı

3 adet elma

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı bal

1 çorba kaşığı sıvıyağ

Tuz, nane

YAPILIŞI

Kayısıların çekirdeklerini çıkarın ve zar şeklinde doğrayın. Elmaların kabuklarını soyup, küp doğrayın. Suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Kayısı, elma ve balı ilave edip kaynamaya bırakın. Meyveler yumuşadıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve tuzunu ekleyin. Çorbayı blenderden geçirin ve tekrar tencereye alın. Sıvı yağ ile kuru naneyi bir tavada hafif pembeleştirin ve çorbaya ilave
edin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra sıcak olarak servis yapın.
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