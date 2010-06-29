Meyve Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kayısıların çekirdeklerini çıkarın ve zar şeklinde doğrayın. Elmaların kabuklarını soyup, küp doğrayın. Suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Kayısı, elma ve balı ilave edip kaynamaya bırakın. Meyveler yumuşadıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve tuzunu ekleyin. Çorbayı blenderden geçirin ve tekrar tencereye alın. Sıvı yağ ile kuru naneyi bir tavada hafif pembeleştirin ve çorbaya ilave

edin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra sıcak olarak servis yapın.