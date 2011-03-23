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Midyeli Enginar Çorbası Tarifi

Sofralarınızda değişik bir lezzet olsun istiyorsanız, midyeli enginar çorbası tam size göre. Peki ama midyeli enginar çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Midyeli Enginar Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet enginar

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu

1 su bardağı beyaz şarap

24 adet kabuklu midye

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet soğan

2 çorba kaşığı un

2 adet patates

1 adet büyük boy havuç

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı hindistan cevizi

Bir tutam beyaz biber

2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı pul biber

2 dal dereotu, tuz

YAPILIŞI

Bir tencereye 4 su bardağı su ve limon suyunu koyun. Üzerine temizlenmiş enginarları ekleyip, 20 dakika haşladıktan sonra kenara kaldırın. Şarabı ayrı bir tencereye alıp orta ateşte kaynama noktasına getirin. İçine kabuklu midyeleri ekleyip 2 dakika kaynatın. Midyeleri tencereden çıkarıp, şarabı kenara alın. Sıvı yağı ayrı bir tencereye koyup, ince kıyılmış soğanı pembeleştirin. Üzerine unu ekleyip kavurun. Kenara ayırdığınız şarabı ilave edip koyulaşana kadar pişirin. Enginar haşladığınız suyu tencereye ekleyip bir-iki taşım kaynatın. Ocağı kısıp 5 dakika daha pişirin. Midyeleri kabuğundan çıkarın. Midyeleri açarken içlerinden çıkan suyu, üzerine birkaç kat tülbent koyulmuş süzgeçten geçirip tenceredeki soğanlı suya ekleyin. Üzerine küp doğranmış patates ve havucu ilave edin. Tencereye defne yaprağı, kekik, hindistan cevizi, beyaz biber ve tuz ekleyin. 15-20 dakika pişirip defne yaprağını tencereden çıkarın. Haşladığınız enginarları küp doğrayıp tencereye ilave edin. Bir iki taşım kaynatıp, midyeleri ve sütü ekleyin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Üzerine pul biber serpin. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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