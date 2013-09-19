Mihaliç Peynirli Domates Çorbası Tarifi

Domatesleri rendeleyip 2 çorba kaşığı sıvıyağda kavurun ve kenara alın. Kalan sıvıyağı bir tencereye alıp kızdının ve unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ekleyip, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişmeye bırakın. Kaynayınca üzerine domates püresi ve kavrulmuş domatesi ekleyin. Tuzunu ayarlayın. 10 dakika kaynatıp sütü ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Servis tabaklara aktararak üzerine rendelenmiş mihaliç peyniri ekleyin. Nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.