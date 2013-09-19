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Mihaliç Peynirli Domates Çorbası Tarifi

Değişik bir lezzet olan mihaliç peynirli domates çorbasını sofranızdan eksik etmeyin. Mihaliç peynirli domates çorbası nasıl yapılır?
Mihaliç Peynirli Domates Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet büyük boy domates

5 çorba kaşığı sıvı yağ

3 çorba kaşığı un

4 su bardağı su

1 kutu (200 ml) domates püresi

2 su bardağı süt

6 çorba kaşığı rendelenmiş mihaliç peyniri

2 dal nane

Tuz

YAPILIŞI

Domatesleri rendeleyip 2 çorba kaşığı sıvıyağda kavurun ve kenara alın. Kalan sıvıyağı bir tencereye alıp kızdının ve unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ekleyip, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişmeye bırakın. Kaynayınca üzerine domates püresi ve kavrulmuş domatesi ekleyin. Tuzunu ayarlayın. 10 dakika kaynatıp sütü ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Servis tabaklara aktararak üzerine rendelenmiş mihaliç peyniri ekleyin. Nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.
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