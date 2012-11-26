Mısır Bısgue Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eritilmiş tereyağının içine mısır, kırmızı biber, kereviz, soğan ve sarımsağı ekleyip, 10 dakika soteleyin. Un ekleyip, un kahverengiye dönene kadar kavurun. Et veya tavuk suyu ilave edip, 30 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Servis yapmadan hemen önce krema, soğan ve maydanoz ekleyin.