Mısır Bısgue Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 kahve fincanı tane mısır
1 kahve fincanı tereyağı
1 adet kıyılmış kırmızı biber
4 dal kıyılmış kereviz
2 adet soğan
2 adet sarmısak
1 kahve fincanı un
5-6 su bardağı et veya tavuk suyu
2 kahve fincanı krema
1 dal kıyılmış taze soğan
4-5 dal kıyılmış maydanoz
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Eritilmiş tereyağının içine mısır, kırmızı biber, kereviz, soğan ve sarımsağı ekleyip, 10 dakika soteleyin. Un ekleyip, un kahverengiye dönene kadar kavurun. Et veya tavuk suyu ilave edip, 30 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Servis yapmadan hemen önce krema, soğan ve maydanoz ekleyin.