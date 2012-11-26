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Sofra / Çorbalar / Mısır Bısgue Tarifi

Mısır Bısgue Tarifi

Oldukça lezzetli ve mutlaka denenmesi gereken bir tarif. Mısır bısgue nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Mısır Bısgue Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 kahve fincanı tane mısır

1 kahve fincanı tereyağı

1 adet kıyılmış kırmızı biber

4 dal kıyılmış kereviz

2 adet soğan

2 adet sarmısak

1 kahve fincanı un

5-6 su bardağı et veya tavuk suyu

2 kahve fincanı krema

1 dal kıyılmış taze soğan

4-5 dal kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Eritilmiş tereyağının içine mısır, kırmızı biber, kereviz, soğan ve sarımsağı ekleyip, 10 dakika soteleyin. Un ekleyip, un kahverengiye dönene kadar kavurun. Et veya tavuk suyu ilave edip, 30 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Servis yapmadan hemen önce krema, soğan ve maydanoz ekleyin.
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