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Mısır Çorbası Tarifi

Tadı güzel, sağlıklı ve doyurucu olan mısır çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mısır Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 koçan mısır

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı mısır unu

5 su bardağı su

Tuz, karabiber



Üzerine:

1 tatlı kaşığı tereyağı, pul biber

YAPILIŞI

Mısırların tanelerini bir bıçak yardımıyla sıyırarak çıkarın ve bir kaseye alın. Tereyağını tencerede eritin ve sütü katın. Kaynayınca mısır ununu ilave edip, topaklanmaması için 1-2 dakika çırpın. Tane mısır ve suyu ekleyip, kısık ateşte 20 dakika pişmeye bırakın. Ocağın altını kapattıktan sonra tuz ve karabiberini ayarlayın. Üzeri için bir tavada tereyağını eritip, pul biberi yakın ve çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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