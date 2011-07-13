Mısır Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mısırların tanelerini bir bıçak yardımıyla sıyırarak çıkarın ve bir kaseye alın. Tereyağını tencerede eritin ve sütü katın. Kaynayınca mısır ununu ilave edip, topaklanmaması için 1-2 dakika çırpın. Tane mısır ve suyu ekleyip, kısık ateşte 20 dakika pişmeye bırakın. Ocağın altını kapattıktan sonra tuz ve karabiberini ayarlayın. Üzeri için bir tavada tereyağını eritip, pul biberi yakın ve çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.