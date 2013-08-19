Mısır Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 koçan taze mısır
2 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı tereyağı
5 su bardağı su
Bir dal fesleğen
YAPILIŞI
Mısır tanelerini, bir bıçak yardımıyla koçanlarından ayırıp, 15 dakika haşlayın. Başka bir tencerede tereyağını eritip, unu rengi dönene kadar kavurun ve suyu katıp iyice karıştırın. Üzerine, haşlamış olduğunuz mısırları ilave edin ve çorba koyulaşana kadar 15 dakika pişirin. Fesleğen ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Çorbanın üzerine kuru ya da taze nane de ilave edebilirsiniz..