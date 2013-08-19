Mısır Çorbası Tarifi

Mısır tanelerini, bir bıçak yardımıyla koçanlarından ayırıp, 15 dakika haşlayın. Başka bir tencerede tereyağını eritip, unu rengi dönene kadar kavurun ve suyu katıp iyice karıştırın. Üzerine, haşlamış olduğunuz mısırları ilave edin ve çorba koyulaşana kadar 15 dakika pişirin. Fesleğen ile süsleyerek servis yapın.