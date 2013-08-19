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Mısır Çorbası Tarifi

Tadı güzel ve doyurucu olan mısır çorbası nasıl yapılır?
Mısır Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 koçan taze mısır

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

5 su bardağı su

Bir dal fesleğen

YAPILIŞI

Mısır tanelerini, bir bıçak yardımıyla koçanlarından ayırıp, 15 dakika haşlayın. Başka bir tencerede tereyağını eritip, unu rengi dönene kadar kavurun ve suyu katıp iyice karıştırın. Üzerine, haşlamış olduğunuz mısırları ilave edin ve çorba koyulaşana kadar 15 dakika pişirin. Fesleğen ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Çorbanın üzerine kuru ya da taze nane de ilave edebilirsiniz..
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