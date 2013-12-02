Mısır Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kırıklı mısırı yıkayın, üzerine bolca su ekleyip, iyice pişirin. Akşamdan ıslatmış olduğunuz barbunyayı da ayrı bir yerde yumuşayıncaya kadar pişirin. Yumuşamış barbunyayı ve eti, pişmiş olan mısıra ekleyin. Soğanı yemeklik olarak doğrayıp, tereyağında pembeleştirin. Soğanı, pişmeye devam eden mısırlı- barbunyalı karışıma ekleyip, tuzunu katın. Orta hararetli ocağın üzerinde 1 saat pişirin. Sıcak olarak servis yapın.