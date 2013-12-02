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Mısır Çorbası Tarifi

Mısırı sevenlerin ve farklı bir tat denemek isteyenlerin tercihi olacak. Mısır çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mısır Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kırıklı mısır

1 çay fincanı barbunya

250 gram orta yağlı parça et

Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

Tuz

YAPILIŞI

Kırıklı mısırı yıkayın, üzerine bolca su ekleyip, iyice pişirin. Akşamdan ıslatmış olduğunuz barbunyayı da ayrı bir yerde yumuşayıncaya kadar pişirin. Yumuşamış barbunyayı ve eti, pişmiş olan mısıra ekleyin. Soğanı yemeklik olarak doğrayıp, tereyağında pembeleştirin. Soğanı, pişmeye devam eden mısırlı- barbunyalı karışıma ekleyip, tuzunu katın. Orta hararetli ocağın üzerinde 1 saat pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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