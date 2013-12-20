Mısır Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencerede 2 çorba kaşığı tereyağını eritin. İnce kıyılmış sivri biberi katıp, hafifçe soteleyin. Üzerine suyu süzülmüş mısır, su ve tuzu ilave edip kaynamaya bırakın. Diğer taraftan mısır nişastasını sütle açın. Çorba kaynayınca açtığınız mısır nişastasını ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın. Kalan 1 çorba kaşığı tereyağında toz kırmızıbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.