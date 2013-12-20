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Mısır Çorbası Tarifi

Mısırı sevenlerin ve farklı bir tat denemek isteyenlerin tercihi olacak. Mısır çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mısır Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kavanoz mısır konservesi

3 çorba kaşığı tereyağı

2 adet sivri biber

1 çorba kaşığı mısır nişastası

Yarım çay bardağı süt

5 su bardağı su

tuz

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı nane

YAPILIŞI

Bir tencerede 2 çorba kaşığı tereyağını eritin. İnce kıyılmış sivri biberi katıp, hafifçe soteleyin. Üzerine suyu süzülmüş mısır, su ve tuzu ilave edip kaynamaya bırakın. Diğer taraftan mısır nişastasını sütle açın. Çorba kaynayınca açtığınız mısır nişastasını ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın. Kalan 1 çorba kaşığı tereyağında toz kırmızıbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.
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