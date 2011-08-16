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Mısır Unu Çorbası Tarifi

Sağlıklı, lezzetli ve doyurucu olan mısır unu çorbası, çocuklar için de tam bir büyüme tarifi... Mısır unu çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mısır Unu Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 soğan

1 adet patates



et suyu için:

1 adet büyükçe kemik

tuz

kekik

2 yemek kaşığı mısır unu

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

dereotu, pul biber

YAPILIŞI

Öncelikle kemik suyunu hazırlıyoruz. Kemiği güzelce yıkayıp tencereye alıyoruz. Üzerini geçene kadar su, biraz tuz ve ağır kokusunu alması için kekik ilave edip iyice pişiriyoruz. Başka bir tencerede tereyağ- sıvıyağda soğanları pembeleşene kadar kavuruyoruz. Üzerine mısır ununu ve önceden çok küçük doğradığımız patatesleri ilave edip çok hızlı ve dikkatli bir şekilde- ki çok çabuk dibi tutuyor- kavuruyoruz.
Üzerine kemik suyumuzu bir süzgeç yardımıyla süzerek ilave ediyoruz.. Yoğurt ve yumurtadan bir terbiye hazırlayıp ılıtarak çorbaya ilave ediyoruz. bir kaç dakika kaynatıp blenderla parçalıyoruz. Yağda yakılmış pul biber ve dereotu ile süsleyerek kaselerde servis ediyoruz..
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