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Sofra / Çorbalar / Mısır Çorbası Tarifi

Mısır Çorbası Tarifi

Tadı güzel, sağlıklı ve doyurucu olan mısır çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mısır Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram konserve mısır

1 adet orta boy soğan

1 adet kırmızı biber

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy patates

5 su bardağı su

2 çorba kaşığı silme un

1 çay bardağı süt, tuz, karabiber

YAPILIŞI

İnce kıyılmış soğan ve küp şeklinde doğranmış kırmızı biberi sıvı yağda hafifçe kavurun. Küp doğranmış patates, su, tuz ve karabiberi ilave edip, pişmeye bırakın. Patates yumuşayınca kaynayan sudan 1 çay bardağı alın ve unu bu suda açın. Daha sonra unlu suyu kaynayan çorbanın içine ekleyin ve karıştırın. En son 1 çay bardağı süt ve mısırı da ilave edin ve kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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