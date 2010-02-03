Mısır Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İnce kıyılmış soğan ve küp şeklinde doğranmış kırmızı biberi sıvı yağda hafifçe kavurun. Küp doğranmış patates, su, tuz ve karabiberi ilave edip, pişmeye bırakın. Patates yumuşayınca kaynayan sudan 1 çay bardağı alın ve unu bu suda açın. Daha sonra unlu suyu kaynayan çorbanın içine ekleyin ve karıştırın. En son 1 çay bardağı süt ve mısırı da ilave edin ve kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.