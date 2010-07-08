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Sofra / Çorbalar / Mısır Çorbası Tarifi

Mısır Çorbası Tarifi

Tadı güzel, sağlıklı ve doyurucu olan mısır çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mısır Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet bebek mısır

l Yarım su bardağı tane mısır

Yarım su bardağı konserve bezelye

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

l 2 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı su

1 çorba kaşığı krema

3 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 dal biberiye

l Tuz

YAPILIŞI

Tereyağını kızdırıp, 1 çorba kaşığı unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine tavuk suyu ve su ekleyin. Kaynamaya başlayınca küçük doğranmış bebek mısır, tane mısır, bezelye ve tuz ekleyin. 10 dakika kaynatıp kremayı ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Dolmalık fıstık ve taze biberiye ile süsleyerek servis yapın.
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