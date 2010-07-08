Mısır Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını kızdırıp, 1 çorba kaşığı unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine tavuk suyu ve su ekleyin. Kaynamaya başlayınca küçük doğranmış bebek mısır, tane mısır, bezelye ve tuz ekleyin. 10 dakika kaynatıp kremayı ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Dolmalık fıstık ve taze biberiye ile süsleyerek servis yapın.