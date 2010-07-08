Mısır Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet bebek mısır
l Yarım su bardağı tane mısır
Yarım su bardağı konserve bezelye
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı un
l 2 su bardağı tavuk suyu
3 su bardağı su
1 çorba kaşığı krema
3 çorba kaşığı dolmalık fıstık
2 dal biberiye
l Tuz
YAPILIŞI
Tereyağını kızdırıp, 1 çorba kaşığı unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine tavuk suyu ve su ekleyin. Kaynamaya başlayınca küçük doğranmış bebek mısır, tane mısır, bezelye ve tuz ekleyin. 10 dakika kaynatıp kremayı ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Dolmalık fıstık ve taze biberiye ile süsleyerek servis yapın.