Mısırlı Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanı yemeklik, domates, patates ve havucu küp doğrayın. Eti kuşbaşı doğrayıp bir tencereye alın. Suyunu bırakıp çekene kadar kavurun. 5 su bardağı suyu ilave edip kaynamaya başlayınca mısır ve sebzeleri ekleyin. Patates ve havuç yumuşayana kadar kaynatın. Başka bir tencerede un ve yağı kavurun. 1 su bardağı suyu ilave edip karıştırın. Unlu suyu çorbaya ekleyip un kokusu gidene kadar pişirin. Ocaktan almadan önce tuz, karabiber ve reyhan ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.