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Mısırlı Sebze Çorbası Tarifi

Son derece besleyici ve bir o kadar doyurucu mısırlı sebze çorbası, en sağlıklı sebzelerle adeta şifalı bir tarif. Mısırlı sebze çorbası nasıl yapılır?
Mısırlı Sebze Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 dilim biftek l 2 adet domates

1'er adet patates, havuç ve soğan

1'er çay bardağı bezelye ve mısır

1 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı su

Tuz

karabiber

reyhan

YAPILIŞI

Soğanı yemeklik, domates, patates ve havucu küp doğrayın. Eti kuşbaşı doğrayıp bir tencereye alın. Suyunu bırakıp çekene kadar kavurun. 5 su bardağı suyu ilave edip kaynamaya başlayınca mısır ve sebzeleri ekleyin. Patates ve havuç yumuşayana kadar kaynatın. Başka bir tencerede un ve yağı kavurun. 1 su bardağı suyu ilave edip karıştırın. Unlu suyu çorbaya ekleyip un kokusu gidene kadar pişirin. Ocaktan almadan önce tuz, karabiber ve reyhan ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.
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