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Mozzarellalı Domates Çorbası Tarifi

Siz de bu kolay mozzarellalı domates çorbası tarifiyle sevdiklerinizin içini ısıtabilir; onu sandığınızdan çok daha kolay ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz.
Mozzarellalı Domates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket kurutulmuş domates

1 adet soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3-4 adet minik mozzarella peyniri

Bir miktar taze fesleğen

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Kuru domateslerin 1/4'ünü ayırın. Soğanı dörde bölüp zeytinyağında hafif kavurun. Kuru domatesleri ekleyin. Birlikte de çok az kavurup, üzerine tencerenin yarısını dolduracak kadar kaynar su koyun. Orta ateşte domatesler yumuşayana kadar kaynatın. Daha sonra robot yardımı ile pürüzsüz hale gelinceye kadar ezin. Kıvamına göre kaynar su, tuz ve karabiber ilave edin. Ayırdığınız kuru domatesleri küçük parçalar halinde doğrayın ve kaynayan çorbanın içine ekleyin. 1-2 taşım kaynadıktan sonra ocaktan indirip, iri küpler halinde doğradığınız mozzarella peynirini ekleyin. Servis için taze fesleğen kullanmayı unutmayın!
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